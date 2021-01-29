شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يتعهد بمساعدة بغداد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، بمواصلة العمل مع العراق لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهه في ظل جائحة كورونا.. كما تعهد، في أول اتصال هاتفي بنظيره العراقي فؤاد حسين بمساعدة بغداد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية وتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والعراق بما فيه مصلحة البلدين.