شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية أمريكا والأردن يبحثان التعاون الثنائي بين البلدين والأمن الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التعاون الثنائي بين البلدين والأمن الإقليمي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية الأردني، إن الحوار مع وزير الخارجية الأمريكى عكس متانة الشراكة الأردنية-الأمريكية الاستراتيجية والحرص على البناء عليها.

وتابع وزير الخارجية الأردنى: "أتطلع للعمل معا لتعزيز الصداقة بين بلدينا وزيادة التنسيق بما يخدم هدفنا المشترك تحقيق السلام والرخاء وتعزيز الأمن والاستقرار، شراكة تنمو".