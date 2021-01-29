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القيادة الأمريكية الوسطى: البحرية الأمريكية والبريطانية اختتمتا مناورات مع السعودية

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القاهرة - سامية سيد - أكدت القيادة الأمريكية الوسطى، أن البحرية الأمريكية والبريطانية اختتمتا مناورات مع القوات السعودية لضمان أمن المنطقة، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال قائد القيادة الأمريكية الوسطى: سنواصل الحوار الاستراتيجي مع الحكومة العراقية في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقا لمصادر إعلامية.

وتابعت قائد القيادة الأمريكية الوسطى: نشرنا أنظمة دفاع صاروخية لحماية المنطقة الخضراء وحماية قواتنا بالعراق.

وتابع قائد القيادة الأمريكية الوسطى: سيكون خطأ كبيرا إذا حاول حزب الله تنفيذ عمليات ضد إسرائيل وعواقب ذلك وخيمة.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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