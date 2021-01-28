شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الديمقراطى فى تونس: محاولة تسميم رئيس الدولة مسألة أمن قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التيار الديمقراطي في تونس، أن محاولة تسميم رئيس الدولة التونسية قيس سعيد مسألة أمن قومي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف التيار الديمقراطي في تونس، أنه لا يجب التعامل مع محاولة تسميم رئيس الدولة بمنطق الإثارة.

وفى وقت سابق كشفت الرئاسة التونسية، مساء الخميس، تفاصيل إرسال على طرد مجهول إلى الرئيس قيس سعيد، مؤكدة تدهور الحالة الصحية لمديرة ديوان رئيس الجمهورية التونسية والشعور بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلى لحاسة البصر عقب فتح بريد خاص موجه إلى الرئيس قيس سعيد يوم أمس الأربعاء، ما أدى لنقلها إلى المستشفى العسكرى فى تونس.

وأشارت الرئاسة التونسية فى بيان لها اليوم إلى أن البريد المرسل لرئيس الجمهورية قيس سعيد وصل قصر الرئاسة فى تمام الخامسة مساء أمس الأربعاء، موضحة أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة ديوان الجمهورية التونسية كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض التى تعرضت لها مديرة الديوان ولكن بدرجة أقل.