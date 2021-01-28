شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر روسى: بايدن سيواجه روسيا بصورة أكبر من ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أندريه فورسوف، المفكر الروسي، إنه رغم كل شىء فإن أمريكا لن تنهار، والقيم الديمقراطية في أمريكا ربما تنهار مثلما حدث فى 2011.

وأضاف المفكر أندريه فورسوف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن أمريكا ريما تشهد قريبا نوعا من الفوضى، لكنها الفوضى الخلاقة، مؤكدا أن ترامب ظاهرة وقتية لن يعود مرة أخرى، حيث أنه وعد بالكثير لكنه لم ينفذ كل ما وعد به.

وأوضح أن الطبقات الوسطى فى أمريكا لن تسمح بعودة الظاهرة الترمبية من جديد، منوها بأن ترمب ليس فاشيا أو عنصريا ولكن يمكن اعتباره شخصا شعبويا، لافتاً إلى أن الزمن سيحكم على ترامب لكن ذلك مرهونا بمن يكون في سدة الحكم، والعلاقات الروسية الأمريكية ليست في احسن حالاتها ولم تتغير قليلا.

وأشار إلى أن البعض يوكد أن أمريكا والغرب يريدان أن تختفي روسيا، وبايدن ومن معه بن يكونوا الحل الأمثل لروسيا، مضيفا أن السلام البارد هو الذي يسيطر على العلاقات الروسية الأمريكية، حيث إنها لا تختلف كثيرا عن العلاقات الصينية الأمريكية.

وأكد أن بايدن سيواجه روسيا بصورة أكبر مما واجهها بها ترمب، منوها بأن العالم الآن أحادي القطب وهذه مشكلة.