شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا بليبيا: هناك مسار قابل للتطبيق لإنهاء الصراع والاستعداد للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفارة الأمريكية بليبيا، أن هناك مسارا قابلا للتطبيق لإنهاء الصراع في ليبيا، وللاستعداد للانتخابات هذا العام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضافت السفارة الأمريكية بليبيا أن التموضع العسكري والعنف من قبل الجماعات المسلحة في طرابلس لا يتوافق مع تطلعات التغيير.

وفى وقت سابق قال المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز، إن اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا الذي وقع في جنيف في أكتوبر الماضي لا يزال صامدا، خلال كلمة لها باجتماع مجلس الأمن الذى عقد اليوم، وأن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا، لافتة إلى أن هناك تقدما مستمرا في المجال الاقتصادى يتم إحرازه في ليبيا.

وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا غير مسبوقة وطال انتظارها، لافتة إلى أن بعثة البنك الدولي دعمت اجتماعات بين مختلف الوزارات في ليبيا لتوحيد الحسابات المصرفية.