شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يطلب انعقاد مجلس الأمن المركزي لدراسة الوضع الأمني بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب ميشال عون الرئيس اللبناني بانعقاد مجلس الأمن المركزي اللبنانى لدراسة الوضع الأمني في البلاد، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق تجددت المظاهرات اللبنانية فى عدد من المدن اعتراضا على سوء الأوضاع الناجمة بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث نشبت مواجهات بين محتجين لبنانيين وقوى الأمن في طرابلس شمالي لبنان.

وتجددت الاحتجاجات في مدينة طرابلس شمالي لبنان على تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب إجراءات الغلق التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمواجهة فيروس كورونا، فيما أطلق الأمن اللبنانى يطلق غازات مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين قرب السرايا الحكومي في طرابلس في لبنان.