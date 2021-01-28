شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: القوات الأمريكية تباشر إنشاء قاعدة جديدة لها فى الحسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة "سانا" السورية أن القوات الأمريكية باشرت بإنشاء قاعدة جديدة لها في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي، موضحة أن مواد لوجستية وعتادا عسكريا تم استقدامها إلى القاعدة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن القوات الأمريكية أدخلت 10 ناقلات جند إلى مدينة المالكية في أقصى شمال شرق الحسكة تمهيدا لنقلها إلى ريف اليعربية المتاخمة للحدود العراقية، حيث باشرت بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة قرب تل علو شمال غرب اليعربية.

كما أن تلك القوات استقدمت آلات تجهيز الطرق وقامت بتعديل وفرش الإسفلت بالقرب من صوامع تل علو على مقربة من قاعدة خراب الجير التي تتخذ منها قوات الاحتلال الأمريكي منطلقا لمروحياتها.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن ذلك بهدف تعزيز وجودها اللاشرعي في الجزيرة السورية تماشيا مع مخططاتها الرامية إلى سرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسية، كما أن القوات الأمريكية أدخلت خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة لسرقة النفط وغيره من ثروات وخيرات البلاد.