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وسائل إعلام روسية: بدء شحن الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V إلى الجزائر

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القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام روسية تأكيدها بدء شحن الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V إلى الجزائر.

وقبلها أعلنت الجزائر عن بدء حملة التلقيح ضد المستجد يوم السبت المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وتصل غدا الجمعة أولى شحنات لقاح سبوتنيك الروسى ضد فيروس كورونا إلى الجزائر، تمهيدا لبدء عملية التطعيم بعد غد السبت، وذكر التلفزيون الرسمي الجزائرى مساء اليوم الخميس أن أولى شحنات اللقاح الروسى سبوتنيك ستصل غدا الجمعة إلى مطار بوفاريك العسكرى بولاية البليدة، مضيفا أن عملية التلقيح ستبدأ بعد غد السبت في مستشفى البليدة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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