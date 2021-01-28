شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: سقوط 3 قتلى بالرصاص خلال اشتباكات بين محتجين والأمن فى طرابلس بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط 3 قتلى بالرصاص الحي خلال الاشتباكات بين المحتجين والأمن في طرابلس.

وحذر الأمن الداخلي اللبنانى من إلقاء قنابل المولوتوف من قبل المحتجين في طرابلس.

وفى وقت سابق تجددت المظاهرات اللبنانية فى عدد من المدن اعتراضا على سوء الأوضاع الناجمة بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث نشبت مواجهات بين محتجين لبنانيين وقوى الأمن في طرابلس شمالي لبنان.

وتجددت الاحتجاجات في مدينة طرابلس شمالي لبنان على تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب إجراءات الغلق التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمواجهة فيروس كورونا، فيما أطلق الأمن اللبنانى يطلق غازات مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين قرب السرايا الحكومي في طرابلس في لبنان.