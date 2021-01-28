شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولى يدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مجلس الأمن الدولي إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لمصادر إعلامية.

وطالب مجلس الأمن الدولي باحترام وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أهمية وضع آلية فعالة لمراقبته.

وفى وقت سابق، قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز، إن اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا الذي وقع في جنيف في أكتوبر الماضي لا يزال صامدا، خلال كلمة لها باجتماع مجلس الأمن الذى عقد اليوم، وأن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا، لافتة إلى أن هناك تقدما مستمرا في المجال الاقتصادى يتم إحرازه في ليبيا.

وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا غير مسبوقة وطال انتظارها، لافتة إلى أن بعثة البنك الدولي دعمت اجتماعات بين مختلف الوزارات في ليبيا لتوحيد الحسابات المصرفية.