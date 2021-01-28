شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن بدء حملة التلقيح ضد كورونا .. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر عن بدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد يوم السبت المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وتصل غدا الجمعة أولى شحنات لقاح سبوتنيك الروسى ضد فيروس كورونا إلى الجزائر، تمهيدا لبدء عملية التطعيم بعد غد السبت، وذكر التلفزيون الرسمي الجزائرى مساء اليوم الخميس أن أولى شحنات اللقاح الروسى سبوتنيك ستصل غدا الجمعة إلى مطار بوفاريك العسكرى بولاية البليدة، مضيفا أن عملية التلقيح ستبدأ بعد غد السبت في مستشفى البليدة.

يذكر أن، أغلب الإصابات بالكورونا كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.