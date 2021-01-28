الداخلية السعودية تعلن عن وظائف عسكرية للكادر النسائي وهذه هي الشروط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية للكادر النسائي بوكالة شؤون الأفواج الأمنية، برتب “جندي أول، وجندي”.



وأوضحت الوكالة أن الفرص المتاحة على وظيفة حراسة وأمن، بمناطق الرياض وعسير، وجازان، ونجران، مبينة أن التقديم سيكون اعتباراً من بعد غد السبت 17/6، ويستمر حتى العاشرة من صباح الخميس 22/6، عبر منصة “أبشر- توظيف”.

وأضافت وفقا لوسائل إعلام سعودية أنه يجب توفر عدد من الشروط في المتقدمة من بينها، الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، ولديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية، وأن يتنـاسب الوزن مع الطول، وألاّ يكون قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو موظفة في جهة حكومية.