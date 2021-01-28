القوات الإثيوبية تعتقل 18 ضابطا يقاتلون بجانب جبهة تحرير تيغراي

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح المدير العام لقوات الدفاع الوطني الإثيوبي، اللواء محمد تيسيما، بأن "الضباط العسكريين الذين شاركوا في العملية القتالية مع جبهة "تيمبن" تم أسرهم من خلال عملية مشتركة لقوات الدفاع الوطني ووكالات الأمن الفيدرالية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشار اللواء تيسيما إلى رتب الضباط المعتقلين، وقال: "منهم تسعة برتبة عقيد، وسبعة مقدم، واثنان من قادة الشرطة، ويتم تكثيف مطاردة المجرمين".

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كما جدد اللواء تيسيما دعوة الحكومة للقوات المختبئة وأولئك الذين يقاتلون مع القوات المدمرة للمجلس العسكري في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للاستسلام.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، جميع القوات الإريترية مغادرة إقليم تيغراي المحاصر في إثيوبيا على الفور، مشيرة إلى وقوع انتهاكات في المنطقة المضطربة، من "أعمال نهب وعنف جنسي واعتداءات في مخيمات اللاجئين وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".