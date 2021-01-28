وصول طائرة إغاثية كويتية إلى مطار بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وقال سفير دولة الكويت لدى لبنان، عبد العال القناعي: "إن الطائرة محملة بمساعدات طبية ومستلزمات صحية عاجلة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى الصليب الأحمر اللبناني وفقا لاحتياجات وردت في قائمة أرسلها الصليب الأحمر إلى الهلال الأحمر الكويتي"، وفقا لما نقلته صحيفة "نبض".

وأكد القناعي حرص بلاده على دعم الجهود الإغاثية والإنسانية التي يبذلها الأشقاء اللبنانيون خصوصا في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

فبعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية، في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، إغلاق البلاد بشكل كامل في إطار مواجهة انتشار فيروس "كورونا"، وذلك قبل إعلان تمديد الإغلاق حتى الثامن من فبراير/ شباط المقبل، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بشكل غير مسبوق. شهدت عدة مدن لبنانية تظاهرات قوية، أوقعت عددا من المصابين، احتجاجا على قرار تمديد الإغلاق العام في البلاد، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اللبناني.

فمنذ عدة أيام يشهد الشارع اللبناني وقفات احتجاجية ومسيرات وقطع طرق على الرغم من قرار الإقفال، فيما اندلعت مساء أمس مواجهات عنيفة في طرابلس لليوم الثاني على التوالي، بين مئات المتظاهرين والقوى الأمنية، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.