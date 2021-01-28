شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: 1000 إصابة جديدة بكورونا فى صفوف الفلسطينيين بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الخميس/، بتسجيل ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في صفوف الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ما يرفع عدد إصابات الفلسطينيين حول العالم إلى 10 آلاف و310 إصابات منذ بدء الجائحة.