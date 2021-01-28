شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة السعودية بواشنطن: نحتاج 5 مليارات دولار لمنع مجاعة تطال 30 مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن، أن 5 مليارات دولار نحتاجها هذا العام لمنع مجاعة تطال 30 مليون شخص، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق استراتيجية مدينة الرياض، موضحا أن المملكة تعمل على استراتيجيات لمدن أخرى، وأن كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكّنات لخلق وظائف وخلق نمو في الاقتصاد، وخلق استثمارات، وخلق العديد من الفرص، لذلك ننظر للرياض بعين الاعتبار، وأن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ستطلق المزيد من عمليات بيع الأسهم.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في جلسة حوار بعنوان "مستقبل الرياض": نعمل على خطط لإنشاء محميات ضخمة حول الرياض لتحسين وضعها البيئي، وأن استراتيجية الرياض ستكون طموحة ومفاجئة بشكل إيجابي للسعوديين والعالم.