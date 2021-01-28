شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: استقرار الحالة الصحية لمديرة ديوان رئاسة تونس بعد استلام الظرف المشبوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، استقرار الحالة الصحية لمديرة ديوان الرئاسة بعد تعرضها لأعراض إثر استلام الظرف المشبوه.

وفى وقت سابق أكدت الرئاسة التونسية، مساء اليوم الخميس، تعرض مديرة ديوان رئيس الجمهورية لتدهور فى حالتها الصحية والشعور بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلى لحاسة البصر عقب فتح بريد خاص موجه إلى الرئيس التونسى قيس سعيد يوم أمس الأربعاء، ما أدى لنقلها إلى المستشفى العسكرى فى تونس.

وأشارت الرئاسة التونسية فى بيان لها، إلى أن البريد المرسل لرئيس الجمهورية وصل قصر الرئاسة فى تمام الخامسة مساء الأربعاء، موضحة أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة ديوان الجمهورية التونسية كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض التى تعرضت لها مديرة الديوان ولكن بدرجة أقل.