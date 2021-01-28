شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة التونسية: محاولة المس برئيس الجمهورية جناية عقوبتها الإعدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النيابة العامة التونسية، أن محاولة المس برئيس الجمهورية جناية عقوبتها الإعدام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت النيابة العامة التونسية: لم نعلم بحادثة الطرد المسموم الذي أرسل للرئاسة إلا بعد يومين.

وفى وقت سابق أكدت الرئاسة التونسية، مساء اليوم الخميس، تعرض مديرة ديوان رئيس الجمهورية لتدهور فى حالتها الصحية والشعور بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلى لحاسة البصر عقب فتح بريد خاص موجه إلى الرئيس التونسى قيس سعيد يوم أمس الأربعاء، ما أدى لنقلها إلى المستشفى العسكرى فى تونس.

وأشارت الرئاسة التونسية فى بيان لها إلى أن البريد المرسل لرئيس الجمهورية وصل قصر الرئاسة فى تمام الخامسة مساء الأربعاء، موضحة أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة ديوان الجمهورية التونسية كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض التى تعرضت لها مديرة الديوان ولكن بدرجة أقل.