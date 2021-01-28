شكرا لقرائتكم خبر عن قوى الأمن الداخلى اللبنانى تحذر من التمادى بالاعتداءات على السراى الحكومى فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت قوى الأمن الداخلي اللبناني من مغبة التمادى بالاعتداءات على السراى الحكومي في طرابلس من قبل المحتجين اللبنانيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق تجددت المظاهرات اللبنانية فى عدد من المدن اعتراضا على سوء الأوضاع الناجمة بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث نشبت مواجهات بين محتجين لبنانيين وقوى الأمن فى طرابلس شمالي لبنان.

وتجددت الاحتجاجات في مدينة طرابلس شمالي لبنان على تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب إجراءات الغلق التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمواجهة فيروس كورونا، فيما أطلق الأمن اللبنانى يطلق غازات مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين قرب السرايا الحكومي في طرابلس في لبنان.