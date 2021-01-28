شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى والأمريكى يبحثان متابعة الحوار الاستراتيجي بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن بحث هاتفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين متابعة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن كل من أنتونى بلينكن وفؤاد حسين أكدا على المبادئ التي تم الاتفاق عليها فيما يخص الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وفى وقت سابق أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، القضاء على "نائب الخليفة ووالي العراق" في تنظيم "داعش" الإرهابي.