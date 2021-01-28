شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فرد أمن جراء انفجار قنبلة يدوية داخل باحة سراى طرابلس بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، إصابة أحد أفراد الأمن جراء انفجار قنبلة يدوية داخل باحة سراي طرابلس بلبنان، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) عن تعرض أحد المباني الحكومية الرئيسية في مدينة طرابلس (شمالي البلاد) للاستهداف بقنبلة يدوية حربية.

وذكرت قوى الأمن الداخلي – في بيان لها – أن قنبلة يدوية حربية سقطت مساء اليوم /الخميس/ داخل باحة سراي طرابلس الحكومي، الأمر الذي أدى إلى تعرض أحد العناصر الشرطية المكلفة بتأمين المبنى لجروح وإصابته طفيفة.