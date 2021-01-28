الارشيف / اخبار الخليج

ولي العهد السعودي يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الأمير ، خلال المؤتمر أن "85 % من اقتصاد العالم يأتي من المدن، والرياض تمثل فرصة كبيرة جدا لخلق نمو اقتصادي وصناعي وسياحي في ". وفقا لما نقلته جريدة "الرياض" السعودية.

وقال:  "إننا نعمل على استراتيجيات لتطوير جميع مناطق المملكة والرياض تشكل 50 % من الاقتصاد غير النفطي، ونستهدف أن نصل إلى 15 مليون نسمة في مدينة الرياض خلال 2030".

كما أوضح الأمير أن "تكلفة تطوير البنية التحتية والتطوير العقاري في الرياض أقل بـ 29% من بقية مدن المملكة وتكلفة خلق الوظيفة فيها أقل بـ 30% من باقي المناطق ولدى الرياض واحدة من أفضل 10 بنى تحتية في العالم".

وأعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض، وقال إنه يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، فهي اليوم في الرتبة 40 في العالم، وحاليا يقدر عدد سكانها ب، 7.5 مليون نسمة، ونسعى أن تكون ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة بحلول 2030".

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا