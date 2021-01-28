شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى يعلن بدء حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس بدء حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

ونقلت القناة عن وكالة الأنباء المغربية، تأكيدها الملك محمد السادس تلقى أول جرعة من لقاح كورونا.

وفى وقت سابق كشفت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 890 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 468383 حالة في المغرب.

وأشارت الصحة المغربية في بيان له إلى أن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4853938 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي، موضحا أن الفترة نفسها عرفت تسجيل 20 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8207، وتم التأكد من 1358 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 446181.