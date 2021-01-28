شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون تراجعوا عن اتفاق مع الأمم المتحدة بشأن خزان صافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معمر الإريانى، وزير الإعلام اليمنى، إن الحوثيون تراجعوا عن اتفاق مع الأمم المتحدة بشأن خزان صافر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يستخدمون خزان صافر ورقة من أجل ابتزاز المجتمع الدولى.

وفى وقت سابق قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثى، أمس الأربعاء، بنيران الجيش اليمنى، فى مديرية الملاجم، بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال قائد اللواء 19 مشاة العميد الركن على الكليبى فى تصريح لـ "سبتمبر نت" اليمنية، إن المليشيا الحوثي دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها للتسلل باتجاه مواقع فى منطقة فضحة بمديرية الملاجم.