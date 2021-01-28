شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: السجن 10 سنوات وغرامة 150 ألفا لمنتحلى صفة رجال المباحث والاستخبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النيابة العامة السعودية أن من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، أو بهما معا بحسب صحيفة عكاظ.

وعرّفت النيابة رجل السلطة العامة بأنه كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه، وشدد على أنه يحظر انتحال هذه الصفة من الغير وفقاً لنظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.

وكشفت النيابة السعودية أنه إذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم، فيعاقب الفاعل بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 150 ألف ريال، أو بهما معا، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا لقرار النائب العام رقم (1) 1442/1/1.