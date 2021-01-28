شكرا لقرائتكم خبر عن المندوب الأمريكى بمجلس الأمن: ندعو إلى إخلاء ليبيا من القوات والمرتزقة الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا القائم بأعمال المندوب الأمريكي بمجلس الأمن، خلالكلمته بمجلس الأمن الدولى خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، إلى إخلاء ليبيا من القوات والمقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وفى وقت سابق قال المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز، إن اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا الذي وقع في جنيف في أكتوبر الماضي لا يزال صامدا، خلال كلمة لها باجتماع مجلس الأمن المنعقد الآن.

وأضافت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، أن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا، لافتة إلى أن هناك تقدما مستمرا في المجال الاقتصادى يتم إحرازه في ليبيا.