شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يعلن القضاء على أبو ياسر العيساوى نائب زعيم تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى إن القوات العراقية تمكنت من القضاء على من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالى العراق فى تنظيم داعش أبو ياسر العيساوى.

وأضاف الكاظمي على تويتر "شعب العراق.. إذا وعد أوفى. وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية.. عاش العراق".

تسعى السلطات العراقية، لمنع عرقلة استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل تصاعد العمليات الإرهابية التي تشهدها العراق، بجانب حملات الجيش العراقى لمواجهة الجماعات الإرهابية وبالتحديد تنظيم داعش الإرهابى.

في هذا السياق قال مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة العراقية، إن الإرهاب يحاول عرقلة الاستعدادات للانتخابات المقبلة، وأضاف مصطفى الكاظمى أن الإرهاب يواصل تهديد العراقيين بلا تمييز.

أكد رئيس الحكومة العراقية، أن الإرهاب حاول خائبا اختراق الأطواق الأمنية لبغداد قبل أن ينفذ جريمته في ساحة الطيران، ولفت مصطفى الكاظمي، إلى أن هناك محاولات لإشاعة الفوضى عبر انتحال تقييمات أمنية غير واقعية.

من جانبه أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أهمية أن تكون نزاهة العملية الانتخابية المقبلة أولوية قصوى لضمان حق الناخب في اختيار ممثليه، حيث قال خلال استقباله مجموعة من المعلقين السياسيين، إن البلاد أمام استحقاقات وتحديات كبيرة في مقدمتها مجابهة الإرهاب.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشار الرئيس العراقي إلى أن الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية كبرى، وتأتي في ظل رأي عام واسع يُجمع على استحالة استمرار الوضع الحالي، ويدعو لتصحيح المسارات، لافتا إلى ضرورة أن تكون نزاهة العملية الانتخابية أولوية قصوى، تضمن حق الناخب في اختيار ممثليه بعيداً عن التزوير والتأثيرات والضغوط لتكون منطلقاً لعقد سياسي جديد يحقق طموحات المواطنين ومتطلباتهم".