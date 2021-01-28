شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام سودانى: تحديد الـ4 من فبراير موعدا لإعلان الحكومة وأعضاء المجلس السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام سودانى تأكيده قرار بإجراء تعديلات على أعضاء قوى الحرية والتغيير في المجلس السيادى.

وقال الإعلام السودانى، إنه تحديد الـ4 من فبراير موعدا لإعلان الحكومة السودانية وأعضاء المجلس السيادى.

وقبلها نقلت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل عن وسائل إعلام سودانية، تأكيدها أن تجمع القوى المدنية يسحب مرشحيه للتشكيل الحكومى السودانى القادم.