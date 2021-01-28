وليامز: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لا يزال صامدا وعلى الجميع احترامه

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت ويليامز في إحاطتها لمجلس الأمن، اليوم الخميس، أن" اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال ملتزما به ولجنة 5+5 تستحق الثناء"، مضيفة أن اللجنة أكدت التزامها بإعادة المرتزقة الأجانب إلى بلدانهم.

وأعربت ستيفاني وليامز عن قلقها "جراء تلقي الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق تعزيزات عسكرية"، مجددة مطالبها "بمغادرة القوات الأجنبية لليبيا"، ودعت "جميع الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى "تقدم في المجال الاقتصادي في ليبيا"، لافتة إلى أن "الشهر الماضي شهد إصلاحات طال انتظارها مثل إعادة تفعيل عمل البنك المركزي وتوحيد سعر الصرف".

وأعلنت وليامز "اكتشاف بعض المقابر الجماعية في ليبيا في شهر يناير بها 18 جثة على الأقل".