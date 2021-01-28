مركز المصالحة: روسيا تساعد سوريا في إعمار أكثر من 30 مدرسة تضررت خلال المعارك

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق-سبوتنيك. وقال سيتنيك للصحفيين: "بالتعاون مع الحكومة السورية وبدعم من الجانب الروسي، تم بالفعل إعادة إعمار أكثر من 30 مدرسة. ومنذ وقت قصير تم افتتاح مدرسة في شمال سوريا، حيث قام ممثلونا بإجراء إصلاحات مطلوبة وتحضير هذه المدرسة للعمل في الظروف الشتوية".

هذا وأكد سيتنيك: "لكن، بالطبع، نحن ننتقل الآن من مساعدة إنسانية صغيرة الحجم إلى دورة إعادة إنشاء كاملة، أي ابتداء من مبنى مدمر أو متضرر إلى مراسم، كما نقول، تسليم مفتاح المدرسة الجاهزة التي يتمكن الأطفال من الدخول إليها ومباشرة في الدراسة".

ووفقاً لسيتنيك، فإنه بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إعادة إعمار المدارس يقوم العسكريون الروس في إطار تنفيذ العمليات الإنسانية بتزويد طلبة المدارس بالأدوات التعليمية.

وأضح سيتنيك أن حجم العمل في هذا الاتجاه لعام 2021 سيتم إقراره في آذار /أبريل المقبل بمقر تنسيق خاص في دمشق.