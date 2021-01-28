مصر... حقيقة حذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني والخبز

دبي - محمود عبدالرازق - ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن حذف المواطنين.

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وقال المركز في بيان له، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لحذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم.

وأكدت التموين، على استمرار مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مؤكدة أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة، وأن ما تم حذفه هو غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وتم توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، وكذلك 64 مليون مواطن يستفيدون من المقررات التموينية.