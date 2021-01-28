رئيس الوزراء الكويتي يستقبل قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بأن اللقاء تم بحضور نائب رئیس مجلس الوزراء الكويتي ووزیر الدفاع الشیخ حمد جابر العلي الصباح، ووزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السیف، ويأتي هذا اللقاء بمناسبة الزيارة التي يجريها ماكنزي للبلاد.

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وفي وقت سابق، قال ماكنزي، إن "الجيش الأمريكي يعيد تموضعه وانتشاره في السعودية تحسباً لأي مواجهة مع إيران"، مؤكدا وجود فرصة للتواصل بين بلاده وإيران.

وأوضح ماكنزي، في حديث مع موقع "ديفينس وان" الأمريكي، أن جيش بلاده "يستخدم مجموعة من الموانئ والقواعد الجوية في الصحراء الغربية للسعودية، ويطور خيارات عديدة ويعزز حجم الحضور العسكري ونوعيته في المملكة، تحسباً لأي مواجهة محتملة مع إيران، خصوصاً في ظل تنامي قدراتها العسكرية الصاروخية".

وأكد أن "الترتيبات الجديدة ستتيح الفرصة للقيادة العسكرية الأمريكية بإعادة تموضع آلاف الجنود المتوفرين في دول الخليج وموارد أخرى، من ضمنها القواعد العسكرية في قطر والكويت والإمارات، والمقاتلات الحربية بعيداً عن مرمى الصواريخ الإيرانية".

وكان قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال فرانك ماكينزي، قال إن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.