شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تؤكد وقوفها إلى جانب الصين ضد أى محاولات للتدخل فى شئونها الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سوريا وقوفها إلى جانب الصين ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية لاسيما في إقليم "شينجيانج"، معربة عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للسياسة الأمريكية ومواقف مسؤوليها تجاهها.