شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: اتفاق السلام مع الإمارات وصل إلى نقطة اللا عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إن اتفاق السلام مع الإمارات وصل إلى نقطة اللا عودة، وفقا لخبر عاجل بثته قنتاة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتسلح بقنبلة نووية، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنه يجب على طهران التراجع عن تجميد التزاماتها بالاتفاق النووى فى حال عودة واشنطن إليه، وفقا لمصادر إعلامية.