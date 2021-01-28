شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام سودانى: "تجمع القوى المدنية" يسحب مرشحيه من التشكيل الحكومى القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام سودانية، تأكيدها أن تجمع القوى المدنية يسحب مرشحيه للتشكيل الحكومي السودانى القادم.

وفى وقت سابق أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون المشترك مع بريطانيا في مختلف المجالات.

وأشاد البرهان، لدى استقباله اليوم /الخميس/، السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، بالتطور الذي تشهده العلاقات السودانية البريطانية.