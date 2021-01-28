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الأمم المتحدة: الانتخابات يقودها العراقيون.. ونراقبها للمنع نفوذ المال والسلاح

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القاهرة - سامية سيد - قال جينين هينيس-بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، إن العملية الانتخابية يقودها العراقيون ولا يمكن أن نحل بديلا عنهم، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة: نهدف عبر مراقبة الانتخابات العراقية لحمايتها من نفوذ السلاح والمال.

وتابعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة: إرادة العراقيين هي ما سيحدد العملية الانتخابية وليس المجتمع الدولي.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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