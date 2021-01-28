شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الانتخابات يقودها العراقيون.. ونراقبها للمنع نفوذ المال والسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جينين هينيس-بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، إن العملية الانتخابية يقودها العراقيون ولا يمكن أن نحل بديلا عنهم، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة: نهدف عبر مراقبة الانتخابات العراقية لحمايتها من نفوذ السلاح والمال.

وتابعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة: إرادة العراقيين هي ما سيحدد العملية الانتخابية وليس المجتمع الدولي.