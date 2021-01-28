شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية نزع السلاح السودانية تبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان اللواء الركن عبدالرحمن عبد الحميد، مع سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فان دن دوول، آفاق التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره.

وقال المفوض العام السوداني، في تصريح صحفي عقب لقائه سفير الاتحاد الأوروبي، اليوم /الخميس/ إنه قدم عرضا شاملا لعمل المفوضية وخاصة دورها في تنفيذ اتفاقيات السلام السابقة وكذلك المشروعات التنموية التي قامت بتنفيذها المفوضية للمجتمعات المضيفة والعمل مع المسرحين السابقين والسيطرة على الأسلحة.

وأضاف أن المفوضية أكملت جاهزيتها لتنفيذ ما يخصها في اتفاقية السلام السودانية بجوبا، منوها بالعلاقات المتميزة بين مفوضية نزع السلاح ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والاقليمية والوطنية ومساهماتهم في تنفيذ برامج مفوضية نزع السلاح.

من جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بمفوضية نزع السلاح ودورها في تنفيذ اتفاقيات السلام ودورها المجتمعي البارز، مؤكدا الاستعداد التام لدعم جهود المفوضية في تنفيذ اتفاق السلام بجوبا خاصة وأن الاتحاد الأوروبي كان جزءا من العملية التفاوضية، وسيدعم تنفيذ كافة محاور الاتفاقية.