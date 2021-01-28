محمد بن سلمان: نعمل على خطط لإنشاء محميات ضخمة حول الرياض لتحسين وضعها البيئى

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القاهرة - سامية سيد - قال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى إن المملكة تعمل على خطط لإنشاء محميات ضخمة حول الرياض لتحسين وضعها البيئي.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في كلمة له، خلال فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالعاصمة السعودية الرياض، أن استراتيجية الرياض ستكون طموحة ومفاجئة بشكل إيجابي للسعوديين والعالم.

وأوضح ولى العهد السعودى ، أن الرياض تملك فرصة كبيرة جدا لخلق نمو اقتصادي وصناعي وسياحي في السعودية.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن مدينة الرياض تشكل نحو 50 % من الاقتصاد غير النفطي بالسعودية، مؤكدا أن رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات لن يكون صعبا.

وتابع الأمير محمد بن سلمان، أن الرياض لديها واحدة من أفضل 10 بنى تحتية في العالم، مستطردا: لدينا الكثير من الأصول في صندوق الاستثمارات بتقييم "صفر" لذلك سترتفع قيمته.