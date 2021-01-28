شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد الحرص على توسيع التعاون مع بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون المشترك مع بريطانيا في مختلف المجالات.

وأشاد البرهان، لدى استقباله اليوم /الخميس/، السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، بالتطور الذي تشهده العلاقات السودانية البريطانية.

من جانبه، قال السفير عرفان صديق، فى تصريح صحفي، إن اللقاء كان مثمرا، وتناول عملية التحول الديمقراطي في السودان ودور القوات المسلحة في حماية الفترة الانتقالية ومساهمتها في التغيير السياسي والاقتصادي وصولا إلى التحول الديمقراطي الكامل.

وأكد السفير البريطاني، أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به رئيس مجلس السيادة في إنجاح عملية انتقال السلطة إلى الحكومة المنتخبة.