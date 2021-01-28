شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفتح باب التسجيل بشئون الأفواج الأمنية للكادر النسائى على رتبتى " جندى أول وجندى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية بالسعودية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشئون الأفواج الأمنية للكادر النسائى على رتبتي ( جندي أول ـ جندي ) للقيام بأعمال الأمن والحراسة وللتعيين عليها في مناطق ( الرياض - عسير ـ جازان ـ نجران )، بحسب " واس".

يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت القادم الموافق 1761442هـ الساعه العاشره صباحا وحتى يوم الخميس الموافق 2261442هـ الساعه العاشره صباحا عبر منصة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي https://jobs.sa .