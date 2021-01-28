شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع السعودية: تدريب جوى مشترك بين القوات السعودية والأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تدريب جوي مشترك بين القوات السعودية والأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لإعادة الشفافية إلى البيت الأبيض.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى: نقوم بمراجعة عدة خطوات اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة، متابعا: "الحوثيون احتلوا صنعاء واستهدفوا حليفتنا السعودية".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الحوثيين قاموا بعمل عدواني كبير في صعناء وانتهاكات حقوق الإنسان.