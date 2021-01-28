شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يطلق قنابل الغاز لتفريق متظاهرين قرب السرايا الحكومى بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لهاذ منذ قليل، أن الأمن اللبنانى أطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين قرب السرايا الحكومي في طرابلس في لبنان.

وفى وقت سابق بدأ الجيش اللبنانى عملية انتشار واسعة داخل مدينة طرابلس (شمالي لبنان) مستعينا بأعداد كبيرة من القوات والآليات العسكرية الثقيلة والعربات المدرعة من أجل العمل على ضبط الوضع المحتدم وإيقاف الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، ودخلت تشكيلات من القوات المسلحة اللبنانية إلى ساحة النور (ساحة عبد الحميد كرامي) والتي تمثل مركز التظاهرات في مدينة طرابلس، وقامت بغلق المداخل والمخارج والشوارع الرئيسية باستخدام الآليات العسكرية، الأمر الذي أدى إلى توقف المواجهات بين قوى الأمن والمتجمهرين.

وفرض الجيش سيطرته على ساحة النور والشوارع الرئيسية بالمدينة وسط قبول ملحوظ لدى المتظاهرين، ودون أن تقع أية اشتباكات بين قواته مع المتظاهرين المتواجدين، وامتلأت شوارع المدينة الملقبة بعاصمة الشمال اللبناني بالحجارة وآثار الحرائق والاشتباكات والزجاج المتناثر والأخشاب والإطارات المطاطية المحترقة جراء المواجهات التي استمرت لساعات طويلة.