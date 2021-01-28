شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء 648 مصابا بكورونا بإجمالى 156 ألفا و387 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم /الخميس/، شفاء 648 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 156 الفا و387 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ648 بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي قد أعلن، أمس /الأربعاء/، شفاء 436 حالة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 155 ألفا و739 حالة.

وفى السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة، و588 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفاة الى 958 حالة، والمصابين الى 163 ألفا و450 حالة.