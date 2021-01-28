الخارجية الروسية: لافروف ومعيتيق يلتقيان غدا فى موسكو لبحث التسوية الليبية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيعقد مباحثات غدا /الجمعة/ في موسكو مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق بآفاق التسوية الليبية.

وقالت زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس "ستُعقد جلسة مباحثات في موسكو في التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق، حيث سيبحثان آفاق التسوية الليبية وتطوير التعاون الروسي الليبي".

كما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيجري محادثات في موسكو في الثالث من فبراير المقبل مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.