شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: لافروف ومعيتيق يلتقيان غدا فى موسكو لبحث التسوية الليبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيعقد مباحثات غدا /الجمعة/ في موسكو مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق بآفاق التسوية الليبية.
وقالت زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس "ستُعقد جلسة مباحثات في موسكو في التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق، حيث سيبحثان آفاق التسوية الليبية وتطوير التعاون الروسي الليبي".
كما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيجري محادثات في موسكو في الثالث من فبراير المقبل مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وقالت زاخاروفا ،خلال إحاطة إعلامية أسبوعية اليوم الخميس " إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري في الثالث من فبراير المقبل محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي".
وأضافت أن الوزيران الروسي والأردني سيتبادلان خلال لقائهما بشكل مفصل وشامل وجهات النظر حول المواضيع الحيوية في جدول الأعمال الدولي والإقليمي وقضايا زيادة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.