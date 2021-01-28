شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث مع ممثل الأرجنتين آخر التطورات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية مع ممثل الأرجنتين لدى فلسطين مارتن إيرنيستو لافورج اليوم الخميس آخر التطورات السياسية والجهود المبذولة لعقد الانتخابات العامة فى فلسطين.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن رئيس الوزراء استعرض التطورات السياسية الجديدة في العالم والمنطقة التي تؤثر على القضية الفلسطينية بشكل مباشر، لا سيما تسلّم الإدارة الأمريكية الجديدة مهام عملها والجهود المبذولة لاستئناف الاتصالات معها.

وجدد اشتية تأكيده على المضي قدمًا وبذل جميع الجهود لإنجاح عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وإعادة الوهج الديمقراطي وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.