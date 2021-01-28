شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يشارك فى القمة المصغرة لدول البحيرات العظمى بأنجولا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق ركن إبراهيم جابر، اليوم الخميس، إلى جمهورية أنجولا، للمشاركة في القمة المصغرة لدول البحيرات العظمى، التي تستضيفها غدا العاصمة الأنجولية لواندا، حول الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى.