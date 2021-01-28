شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى: ستكون هناك المزيد من عمليات بيع أسهم فى أرامكو مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس، إن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ستطلق المزيد من عمليات بيع الأسهم.

كان ولي العهد، يتحدث في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية.

أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، وقد أتمت في أواخر 2019 أكبر طرح عام أولي في العالم.

وكانت قد ذكرت بلومبرج نيوز استنادا إلى مراجعة إفصاحات عامة أن شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية استبعدت الانبعاثات الناتجة عن الكثير من مصافيها ومصانع البتروكيماويات التابعة لها في إفصاحاتها عن الانبعاثات الكربونية الكلية إلى المستثمرين.