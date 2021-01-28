شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: تحويل الرياض إلى واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الاقتصادات العالمية قائمة على المدن وليست الدول، معلنا إطلاق استراتيجية مدينة الرياض واستراتيجيات لمدن أخرى.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالعاصمة السعودية الرياض، نستهدف أن تتحول الرياض إلى واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، وسنعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض، مضيفا: "نستهدف زيادة عدد سكان الرياض إلى 15 مليون نسمة في 2030.

وأشار "بن سلمان"، إلى ان البنية التحتية في الرياض رائعة بسبب ما قام به الملك سلمان طوال 50 سنة، مضيفا بأن الرياض أحد ركائز النمو الاقتصادي في السعودية.