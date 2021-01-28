الصحة الإماراتية تسجل 3966 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 3966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 293 ألفا و 52 حالة.

وأضافت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس- أنه تم إجراء 168 ألفا و 781 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى تعافي 3294 حالة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 267 ألفا و 24 حالة، بالإضافة لتسجيل 8 حالات وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 819 حالة.